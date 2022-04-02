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США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси

США вводят санкции против еще 120 организаций из России и Беларуси Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 00:33

Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

Как передает Report, соответствующее уведомление министерство торговли США разместило в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В нем утверждается, что все внесенные в черный список организации "действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов".

Ранее в Белом доме, включение в этот перечень означает, что "данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии", в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Минторг ввел экспортные санкции против 24 белорусских юридических лиц, в том числе Внутренних войск МВД Беларуси, Комитета государственной безопасности (КГБ) и спецподразделения КГБ "Альфа". В черный список были в том числе включены Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.

В уведомлении подчеркивается, что санкции были введены "в ответ на то, что Беларуси значительно способствовала и поддерживала вторжение России на Украину, а также поддерживала вооруженные силы России".

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