США вводят санкции против 11 россиян из оборонного сектора России

США вводят санкции против 11 российских чиновников, имеющих отношение к оборонному сектору России из-за ее вторжения в Украину, которое привело к большому количеству жертв, в том числе среди гражданских лиц.

США вводят санкции против 11 российских чиновников, имеющих отношение к оборонному сектору России из-за ее вторжения в Украину, которое привело к большому количеству жертв, в том числе среди гражданского населения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Госдеп США.

Санкции коснулись руководителя Росгвардии Виктора Золотова, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, а также восьми заместителей министра обороны РФ. Они предусматривают блокирование всего имущества перечисленных лиц, которое находится в США, либо во владении или под контролем лиц из США.

"Кроме того, блокируется имущество любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в список санкций", - добавили в Госдепе.