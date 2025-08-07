США вводят пошлины в 100% на импорт чипов и полупроводников

Соединенные Штаты введут пошлину в размере около 100% на импортируемые в страну чипы и полупроводники.

Соединенные Штаты введут пошлину в размере около 100% на импортируемые в страну чипы и полупроводники.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, новая тарифная ставка будет применяться ко "всем микросхемам и полупроводникам, поступающим в Соединенные Штаты", но не будет распространяться на компании, которые взяли на себя обязательство производить свою продукцию в Соединенных Штатах.

"Итак, 100% пошлина на все микросхемы и полупроводники, импортируемые в США. Но если вы взяли на себя обязательство производить [в США] или находитесь в процессе [переноса] производства, как многие, то пошлины не будет", — сказал Трамп.