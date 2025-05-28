США вводят политику визовых ограничений для иностранных чиновников

Власти США приняли решение ввести новую политику ограничений на выдачу виз для иностранных чиновников и лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к ущемлению права американских граждан на свободу слова.

Власти США приняли решение ввести новую политику ограничений на выдачу виз для иностранных чиновников и лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к ущемлению права американских граждан на свободу слова.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио.

"Слишком долго американцы подвергались штрафам, преследованиям и даже обвинениям со стороны иностранных властей за осуществление своих прав на свободу слова. Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и лицам, причастным к цензуре в отношении американцев", - заявил он.