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США вводят политику визовых ограничений для иностранных чиновников

США вводят политику визовых ограничений для иностранных чиновников Власти США приняли решение ввести новую политику ограничений на выдачу виз для иностранных чиновников и лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к ущемлению права американских граждан на свободу слова.
Другие страны
28 мая 2025 г. 21:39

Власти США приняли решение ввести новую политику ограничений на выдачу виз для иностранных чиновников и лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к ущемлению права американских граждан на свободу слова.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио.

"Слишком долго американцы подвергались штрафам, преследованиям и даже обвинениям со стороны иностранных властей за осуществление своих прав на свободу слова. Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и лицам, причастным к цензуре в отношении американцев", - заявил он.

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