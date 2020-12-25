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США вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из Великобритании

США вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из Великобритании Американские власти вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в США из Великобритании
Другие страны
25 декабря 2020 г. 10:51
США вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из Великобритании

Американские власти вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в США из Великобритании на фоне выявления в Соединенном Королевстве нового варианта вируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) приводит газета The Washington Post.

По ее информации, новое правило распространяется на всех без исключения приезжающих в Соединенные Штаты из Великобритании, в том числе граждан США. Для того, чтобы быть допущенным на рейс, все пассажиры обязаны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного в течение не более трех дней до поездки. Принимаются результаты как ПЦР-тестов, так и тестов на антитела.

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