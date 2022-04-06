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США вводят новые санкции в отношении России

США вводят новые санкции в отношении России Соединенные Штаты вводят санкции в отношении "взрослых детей" президента России Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом соо
Другие страны
6 апреля 2022 г. 18:53
США вводят новые санкции в отношении России

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении "взрослых детей" президента России Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России", - сказал он.

Также по его словам, американская администрация вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.

"Как вы все знаете, мы стремились вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения любого бизнеса с США и заморозив все ее активы, которые имеют отношение к финансовой системе США или наших союзников. И сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка", - сказал он.

Также ожидается, что в четверг Минфин США объявит о введении полных блокирующих санкций против "имеющих жизненно важное значение крупных госпредприятий" России.

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Версия на английском языке US imposes new sanctions on Russia
Версия на азербайджанском языке ABŞ "Sberbank" və "Alfa-Bank"a qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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