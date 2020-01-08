США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении Ирана

"Потерь среди граждан Ирака в результате ракетного удара Ирана нет, военным базам нанесен минимальный ущерб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "иранского режима".

"Ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима. Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам", - сказал он.

"Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев", - отметил американский лидер.