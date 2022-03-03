О нас
Аудио новости

США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России

США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России Власти США вводят блокирующие санкции в отношении оборонного сектора России, рестрикции затронут 22 организации.
Другие страны
3 марта 2022 г. 00:32
США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России

Власти США вводят блокирующие санкции в отношении оборонного сектора России, рестрикции затронут 22 организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В нем отмечается, что Госдепартамент вводит масштабные санкции против российского оборонного сектора: "Вследствие этих мер компании России, занимающиеся разработкой и производством вооружений, понесут значительные издержки. В целом санкции затронут 22 структуры, связанные с оборонной сферой, в том числе фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии".

В сообщении уточняется, что США стремятся "ослабить оборонный сектор и военную мощь России на годы вперед", а также принять меры против "наиболее важных источников дохода" страны.

"США и их союзники совместно работают над тем, чтобы минимизировать ущерб от этих мер для экономик наших стран, в том числе путем согласованного высвобождения 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Мы будем продолжать создавать издержки вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин продолжает эскалацию", - подчеркивается в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın müdafiə sektoruna qarşı sanksiyalar tətbiq edir

Самое важное

Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
1 марта 2022 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi