США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России

Власти США вводят блокирующие санкции в отношении оборонного сектора России, рестрикции затронут 22 организации.

Власти США вводят блокирующие санкции в отношении оборонного сектора России, рестрикции затронут 22 организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В нем отмечается, что Госдепартамент вводит масштабные санкции против российского оборонного сектора: "Вследствие этих мер компании России, занимающиеся разработкой и производством вооружений, понесут значительные издержки. В целом санкции затронут 22 структуры, связанные с оборонной сферой, в том числе фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии".

В сообщении уточняется, что США стремятся "ослабить оборонный сектор и военную мощь России на годы вперед", а также принять меры против "наиболее важных источников дохода" страны.

"США и их союзники совместно работают над тем, чтобы минимизировать ущерб от этих мер для экономик наших стран, в том числе путем согласованного высвобождения 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Мы будем продолжать создавать издержки вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин продолжает эскалацию", - подчеркивается в документе.