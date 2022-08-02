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США ввели визовые санкции в отношении почти 900 чиновников и военных России

США ввели визовые санкции в отношении почти 900 чиновников и военных России Госдепартамент США в связи с проведением РФ специальной военной операции (СВО) на Украине вводит визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных.
Другие страны
2 августа 2022 г. 21:35
США ввели визовые санкции в отношении почти 900 чиновников и военных России

Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В документе указывается, что американское внешнеполитическое ведомство "вводит визовые ограничения в отношении лиц", связанных с проведением СВО. В их числе "893 должностных лица РФ, таких, как члены Совета Федерации и военнослужащие", которые, по версии США, "угрожали или нарушили суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины". Ограничения также введены в отношении "31 иностранного должностного лица", поддержавшего воссоединение РФ с Крымом.

В заявлении уточняется, что США внесли в санкционные списки "трех олигархов". Речь идет о предпринимателях Дмитрии Пумпянском, Андрее Мельниченко и Александре Пономаренко.

Также США вводят санкции против еще 24 предприятий из технологического сектора и ОПК РФ.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın 900-ə yaxın məmur və hərbçisinə sanksiyalar tətbiq edib

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