США ввели визовые санкции против чиновников из Африки, Гренады и Кубы

Власти США ввели визовые ограничения в отношении официальных лиц из Африки, Кубы и Гренады, которые, по версии Вашингтона, связаны с осуществляемой кубинскими властями принудительной отправкой за рубеж работников, в том числе медицинских.
"Сегодня Госдепартамент принял меры по введению визовых ограничений в отношении правительственных чиновников Африки, Кубы и Гренады, а также членов их семей за причастность к схеме медицинских миссий кубинского режима, в рамках которой медицинские работники "сдаются в аренду" другим странам по высоким ценам, при этом большая часть выручки остается у кубинских властей", - сказано в документе.
"Эта схема обогащает коррумпированный кубинский режим, лишая кубинский народ необходимой медицинской помощи", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с правительствами других стран и "будут принимать необходимые меры для прекращения такого принудительного труда".