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США ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц

США ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц Американская администрация ввела визовые санкции в отношении 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков на острове 11 июля прошлого года, а также к ограничению доступа жителей страны к информации. Как сооб
Другие страны
9 июля 2022 г. 18:48
США ввели визовые санкции против 28 кубинских должностных лиц

Американская администрация ввела визовые санкции в отношении 28 кубинских должностных лиц, которых Вашингтон считает причастными к подавлению беспорядков на острове 11 июля прошлого года, а также к ограничению доступа жителей страны к информации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Среди этих 28 чиновников - должностные лица, причастные к подавлению мирных протестов 11 июля 2021 года. Среди них члены Коммунистической партии Кубы высокого ранга, которые отвечают за определение политики на национальном и региональном уровне", - заявил глава американской дипломатии.

"Также среди них целый ряд должностных лиц, работающих в коммуникационном секторе и секторе СМИ, которые формулируют и осуществляют политику, ограничивающую возможность кубинцев свободно получать доступ и распространять информацию, а также причастны к распространению дезинформации", - утверждает госсекретарь. Госдепартамент не привел список конкретных имен тех лиц, в отношении которых введены санкции.

В июле прошлого года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов, в ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

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