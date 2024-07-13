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США ввели визовые ограничения в отношении ряда чиновников КНР

США ввели визовые ограничения в отношении ряда чиновников КНР США ввели визовые ограничения в отношении некоторых китайских чиновников, причастных, по утверждению Вашингтона, к притеснению религиозных и этнических меньшинств.
Другие страны
13 июля 2024 г. 02:50
США ввели визовые ограничения в отношении ряда чиновников КНР

США ввели визовые ограничения в отношении некоторых китайских чиновников, причастных, по утверждению Вашингтона, к притеснению религиозных и этнических меньшинств.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

В документе отмечается, что КНР "не выполняет свои обязательства в вопросе соблюдения и защиты прав человека", что якобы находит отражение в "нарушениях прав человека и геноциде" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), "подрыве фундаментальных свобод" в Гонконге, "нарушении прав человека" в Тибетском автономном районе (ТАР), а также "репрессиях по всему миру".

В Вашингтоне считают, что власти КНР должны "следовать принципам", закрепленным во Всеобщей декларации прав человека, и "освободить без предварительных условий" китайских граждан, которые, по мнению США, были "безосновательно и незаконно задержаны".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ bəzi Çin rəsmilərinə qarşı viza məhdudiyyəti tətbiq edib

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