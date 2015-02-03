​США ввели визовые ограничения для чиновников Венесуэлы

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Власти США ввели визовые ограничения для ряда венесуэльских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в нарушении прав человека и коррупции.

Как передает Report, их имена не сообщаются.

Как указывается в сообщении госдепартамента США, этот шаг ясно показывает, что нарушителям прав человека, коррумпированным чиновникам и их родственникам путь в США закрыт.

В январе президент США Барак Обама подписал закон о введении санкций в отношении венесуэльцев, причастных к нарушениям прав оппозиционных демонстрантов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что Каракас не принимает "наглые империалистические санкции" со стороны Вашингтона.