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    ​США ввели визовые ограничения для чиновников Венесуэлы

    Вашингтон обвиняет их в нарушении прав человека и коррупции.

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Власти США ввели визовые ограничения для ряда венесуэльских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в нарушении прав человека и коррупции.

    Как передает Report, их имена не сообщаются.

    Как указывается в сообщении госдепартамента США, этот шаг ясно показывает, что нарушителям прав человека, коррумпированным чиновникам и их родственникам путь в США закрыт.

    В январе президент США Барак Обама подписал закон о введении санкций в отношении венесуэльцев, причастных к нарушениям прав оппозиционных демонстрантов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что Каракас не принимает "наглые империалистические санкции" со стороны Вашингтона.

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