США ввели санкции за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ

Власти США ввели санкции против двух компаний за нарушение установленных Группой семи и Австралией ограничений, касающихся продажи российской нефти.

Власти США ввели санкции против двух компаний за нарушение установленных Группой семи и Австралией ограничений, касающихся продажи российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлениях Минфина США и Госдепартамента.

Как следует из документов, речь идет о базирующейся в ОАЭ компании Lumber Marine SA и турецкой Ice Pearl Navigation Corp. США заявили, что отнесли к "заблокированной собственности" танкер SCF Primorye, принадлежащий Lumber Marine SA, а также танкер Yasa Golden Bosphorus, который принадлежит Ice Pearl Navigation Corp.

США разрешили до 8 января 2024 года несколько операций с внесенными в санкционный список по РФ двумя нефтетанкерами, сообщили в Минфине. В документе отмечается, что с участием нефтетанкеров SCF Primorye (под флагом Либерии) и Yasa Golden Bosphorus (под флагом Маршалловых островов) "разрешаются следующие операции, которые совершаются в обычном порядке, необходимые для деятельности попавших в черный список лиц или судов <...> до 00:01 по времени восточного побережья США 8 января 2024 года". Речь идет, в частности, о предоставлении медицинской помощи и обеспечении безопасности членов экипажа нефтетанкеров, швартовке, постановке в док и ремонте этих судов.