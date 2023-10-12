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США ввели санкции за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ

США ввели санкции за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ Власти США ввели санкции против двух компаний за нарушение установленных Группой семи и Австралией ограничений, касающихся продажи российской нефти.
Другие страны
12 октября 2023 г. 18:16
США ввели санкции за нарушение ценовых ограничений по продаже нефти РФ

Власти США ввели санкции против двух компаний за нарушение установленных Группой семи и Австралией ограничений, касающихся продажи российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлениях Минфина США и Госдепартамента.

Как следует из документов, речь идет о базирующейся в ОАЭ компании Lumber Marine SA и турецкой Ice Pearl Navigation Corp. США заявили, что отнесли к "заблокированной собственности" танкер SCF Primorye, принадлежащий Lumber Marine SA, а также танкер Yasa Golden Bosphorus, который принадлежит Ice Pearl Navigation Corp.

США разрешили до 8 января 2024 года несколько операций с внесенными в санкционный список по РФ двумя нефтетанкерами, сообщили в Минфине. В документе отмечается, что с участием нефтетанкеров SCF Primorye (под флагом Либерии) и Yasa Golden Bosphorus (под флагом Маршалловых островов) "разрешаются следующие операции, которые совершаются в обычном порядке, необходимые для деятельности попавших в черный список лиц или судов <...> до 00:01 по времени восточного побережья США 8 января 2024 года". Речь идет, в частности, о предоставлении медицинской помощи и обеспечении безопасности членов экипажа нефтетанкеров, швартовке, постановке в док и ремонте этих судов.

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