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США ввели санкции в отношении российско-венесуэльского банка

Минфин США ввел санкции в отношении банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в понедельник.

"Еврофинанс Моснарбанк" является российско-венесуэльским совместным банком, действующим в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка. Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе "Еврофинанс Моснарбанка" для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Кредитная организация находится на 96 месте среди российских банков по размеру активов.

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