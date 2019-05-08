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США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных Белым домом указе президента США Дональда Трампа, пояснительной записке Конгрессу и заявлении американского лидера.

"Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении секторов (экономики) Ирана, затрагивающих железо, сталь, алюминий и медь и являющихся крупнейшим источником доходов от экспорта, не связанных с нефтью", - отметил Трамп.

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