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США ввели санкции в отношении двух российских хакеров

США ввели санкции в отношении двух российских хакеров США включили в санкционные списки двух россиян, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к хакерской деятельности против значимых элементов американской инфраструктуры.
Другие страны
20 июля 2024 г. 07:25
США ввели санкции в отношении двух российских хакеров

США включили в санкционные списки двух россиян, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к хакерской деятельности против значимых элементов американской инфраструктуры.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, под санкциями оказались Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова.

"США вводят санкции против двух членов российской хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) за роль в кибероперациях против важных объектов инфраструктуры США", - говорится в заявлении представителя госдепа Мэттью Миллера.

Отмечается, что CARR, по мнению Вашингтона, с 2022 года проводит кибератаки, в том числе против Украины.

Госдеп сообщает, что в конце 2023 году CARR взяла на себя ответственность за подрыв работы промышленных систем управления нескольких американских и европейских объектов инфраструктуры.

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