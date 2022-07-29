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США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией

США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и четырех организаций, связанных с Россией.
Другие страны
29 июля 2022 г. 21:45
США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и четырех организаций, связанных с Россией

Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и четырех организаций, связанных с Россией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

В черный список попали Наталья Бурлинова и связанный с ней Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", а также Александр Ионов и связанные с ним Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism. В Минфине США утверждают, что эти люди и организации "играли различные роли в попытках России дестабилизировать США и их союзников, включая Украину".

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