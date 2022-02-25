США ввели санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси из-за ситуации в Украине.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в распространенном заявлении ведомства.

"Управление по контролю за иностранными активами вводит санкции в отношении 24 белорусских физических и юридических лиц из-за поддержки Беларуси и оказания помощи во вторжении", - говорится в документе.

Отмечается, что под санкции подпали ряд предприятий оборонной промышленности, министр обороны страны Виктор Хренин и секретарь Совета безопасности, бывший начальник генштаба Александр Вольфович.