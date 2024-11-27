США ввели санкции в отношении 21 гражданина Венесуэлы

США вводят санкции против еще 21 должностного лица Венесуэлы, в том числе членов кабинета министров, сотрудников компетентных органов и спецслужб.

США вводят санкции против еще 21 должностного лица Венесуэлы, в том числе членов кабинета министров, сотрудников компетентных органов и спецслужб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен отношениям Вашингтона и Каракаса.

"Министерство финансов введет санкции против 21 чиновника на уровне органов безопасности и правительства, связанного с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - сказал он.

По версии американского внешнеполитического ведомства, они причастны к "подрыву демократии" и "нарушениям прав человека". Всего на основании этих обвинений США ввели санкции и визовые ограничения в отношении 180 физических и 100 юридических лиц из Венесуэлы, отметил источник.