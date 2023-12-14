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США ввели санкции против высокопоставленного должностного лица КСИР

США ввели санкции против высокопоставленного должностного лица КСИР Соединенные Штаты внесли в санкционные списки высокопоставленное должностное лицо Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Маджида Зари.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 21:18
США ввели санкции против высокопоставленного должностного лица КСИР

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки высокопоставленное должностное лицо Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Маджида Зари.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сответствующая информация содержится в документах Министерства финансов США.

В координации с Великобританией, ранее обновившей санкционные списки, Минфин США "включил в перечень должностное лицо КСИР Маджида Зари, который вовлечен в поддержку КСИР таких группировок, как "Хезболлах" и ХАМАС".

"Министерство финансов приветствует введенные Великобританией в отношении Ирана новые санкции, которые будут способствовать принятию мер против поддержки Ираном ХАМАС и других региональных прокси-формирований, разжигающих конфликты и способствующих массовым страданиям людей", - приводит ведомство слова первого замглавы Минфина Уолли Адейемо.

Великобритания ранее внесла в санкционные списки командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Исмаила Каани. В перечень также внесены палестинское подразделение "Аль-Кудс" и его командующий Мохаммад Сайед Изади.

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