США ввели санкции против высокопоставленного должностного лица КСИР

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки высокопоставленное должностное лицо Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Маджида Зари.

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки высокопоставленное должностное лицо Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Маджида Зари.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сответствующая информация содержится в документах Министерства финансов США.

В координации с Великобританией, ранее обновившей санкционные списки, Минфин США "включил в перечень должностное лицо КСИР Маджида Зари, который вовлечен в поддержку КСИР таких группировок, как "Хезболлах" и ХАМАС".

"Министерство финансов приветствует введенные Великобританией в отношении Ирана новые санкции, которые будут способствовать принятию мер против поддержки Ираном ХАМАС и других региональных прокси-формирований, разжигающих конфликты и способствующих массовым страданиям людей", - приводит ведомство слова первого замглавы Минфина Уолли Адейемо.

Великобритания ранее внесла в санкционные списки командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Исмаила Каани. В перечень также внесены палестинское подразделение "Аль-Кудс" и его командующий Мохаммад Сайед Изади.