США ввели санкции против Венесуэлы

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Венесуэлы, включая блокировку операций с золотым запасом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.

"Новые санкции затронут группы, которые работают в коррумпированном экономическом секторе Венесуэлы, и закроют им доступ к украденным богатствам. Санкции предотвратят транзакции граждан США с субъектами и группами, связанными с коррумпированным и жульническим золотым сектором Венесуэлы", — сказал Болтон, выступая в Майами.