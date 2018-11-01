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    США ввели санкции против Венесуэлы

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Венесуэлы, включая блокировку операций с золотым запасом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил советник главы государства по национальной безопасности Джон Болтон.

    "Новые санкции затронут группы, которые работают в коррумпированном экономическом секторе Венесуэлы, и закроют им доступ к украденным богатствам. Санкции предотвратят транзакции граждан США с субъектами и группами, связанными с коррумпированным и жульническим золотым сектором Венесуэлы", — сказал Болтон, выступая в Майами.

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