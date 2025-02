США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в КНР

Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury) объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в Китай.

