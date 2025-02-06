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США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в КНР

США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в КНР Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury) объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в Китай.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 20:40
США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в КНР

Министерство финансов США (U.S. Department of the Treasury) объявило о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в Китай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на американское ведомство.

"Нефть поставляют в интересах Генерального штаба ВС Исламской Республики Иран и его уже попавшей под санкции компании Sepehr Energy. К этой активности причастны структуры и физические лица из разных стран, включая КНР, Индию и ОАЭ, а также несколько судов", - отметили в Минфине.

Под новые санкции попали танкер GIOIOSA под флагом Панамы, управляющая им гонконгская компания Gozoso Group Ltd и связанная с ним Ocean Dolphin Ship Management Ltd из Гонконга.

В "черные списки" внесли танкер CH BILLION под флагом Панамы и танкер под флагом Гонконга STAR FOREST, а также операторов этих судов - соответственно Young Folks International Trading Co., Limited и Lucky Ocean Shipping Limited из КНР.

Санкции также ввели против связанных с Sepehr Energy структур - Sepehr Energy Hamta Pars, Sepehr Energy Jahan Nama Taban и Sepehr Energy Paya Gostar Jahan, трех ее руководителей.

"Черные списки" пополнила базирующаяся в Индии компания Marshal Ship Management Private Limited, обслуживающая подсанкционный танкер SIRI (бывший ANTHEA) и другие суда Sepehr Energy, а также ее директор.

"Иранский режим по-прежнему сосредоточен на использовании доходов от нефти для финансирования своей ядерной программы, производства смертельных баллистических ракет и БПЛА, поддержки своих марионеточных террористических групп в регионе. США привержены задаче агрессивно бороться с любыми попытками Ирана обеспечить финансами эту злонамеренную деятельность", - заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

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