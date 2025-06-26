США ввели санкции против трех мексиканских банков за предполагаемую связь с наркокартелями

Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила.

Минфин США ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении ведомства.

В сообщении уточняется, что эти банки обслуживали картели, такие как "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо", а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. Среди выявленных эпизодов - содействие открытию счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных переводов в интересах преступных группировок.

"Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила, помогая картелям перенаправлять деньги", - заявил глава минфина США Скотт Бессент.

По данным министерства, только через CIBanco в 2021-2024 годах прошло более 2,1 млн долларов в пользу компаний из Китая для незаконных целей. Власти США подчеркнули, что такие меры принимаются в рамках усиления борьбы с международным наркотрафиком и совместно с мексиканскими властями.