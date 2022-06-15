США ввели санкции против трех лиц за связи с "Русским имперским движением"

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, при этом двое из них, по версии американской стороны, связаны с националистической организацией "Русское имперское движение".

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, при этом двое из них, по версии американской стороны, связаны с националистической организацией "Русское имперское движение".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов США.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вносит в (санкционный) список двух ключевых сторонников этнически мотивированной насильственной экстремистской группы, известной как "Русское имперское движение", - говорится в распространенном заявлении. Речь идет о россиянине Александре Жучковском и украинце Станиславе Шевчуке.

"Русское имперское движение" пыталось собирать и пересылать средства посредством международной финансовой системы с намерением создать глобальную сеть насильственных групп, которые культивируют экстремистские взгляды и подрывают демократический процесс", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нелсон. "Русское имперское движение" и его сторонники "продолжают способствовать усугублению" конфликта в Украине за счет своих усилий по сбору средств, утверждал он.

В частности, по версии американской стороны, участники движения контактировали с лицами в Соединенных Штатах. Утверждается, что Шевчук "ездил в Соединенные Штаты в 2017 году с целью установить связи между "Русским имперским движением" и ультраправыми экстремистскими группами и группами сторонников белого национализма".

Жучковский, по версии Минфина США, "собрал более 200 млн рублей на покупку оружия и снаряжения" для участников "Русского имперского движения", а также "пророссийских бойцов в Донбассе". Он также способствовал отправке в регион участников "Русского имперского движения". Также, по утверждению американского Минфина, Жучковский преподавал в связанном с "Русским имперским движением" тренировочном центре "Партизан" в Санкт-Петербурге, "где участники получали подготовку по осуществлению актов терроризма и насилия".

Также в список был внесен гражданин Швеции Антон Тулин. "Одновременно с шагом со стороны OFAC Госдепартамент также внес в (санкционный) список физическое лицо, которое представляет значительный риск с точки зрения осуществления им актов терроризма", - сообщил Минфин. Как заявили в Госдепартаменте, гражданин Швеции Тулин ездил в Санкт-Петербург, где проходил подготовку у "Русского имперского движения". Позднее он был осужден шведским судом по делу об "обнаружении мощного самодельного взрывного устройства около центра размещения беженцев в Гётеборге". По версии американского ведомства, он "продолжал террористическую подготовку даже после того, как отбыл тюремное заключение за нападение в Швеции в 2017 году, что демонстрирует то, что он продолжает представлять террористическую угрозу".