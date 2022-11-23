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США ввели санкции против трех иранских чиновников

США ввели санкции против трех иранских чиновников Власти США ввели санкции в отношении трех иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 22:15
США ввели санкции против трех иранских чиновников

Власти США ввели санкции в отношении трех иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном заявлении Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включает в санкционный список трех чиновников иранских органов безопасности в связи с продолжающимся подавлением иранским режимом идущих по всей стране протестов, в том числе в самое последнее время и в курдских районах", - отмечается в тексте.

Подчеркивается, что рестрикции были введены в рамках исполнительного указа американского президента, предписывающего санкции в отношении "лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, касающиеся Ирана". В список были включены, в частности, Хассан Асгари и Алиреза Моради - представители региональных властей в городе Сенендедже, который является административным центром провинции Курдистан. Также санкции были введены в отношении Мохаммада Осанлу - представителя властей в провинции Западный Азербайджан и городе Мехабад. Как отмечается в документе, все они связаны с КСИР или Силами правопорядка Исламской Республики Иран", - подчеркнули в Минфине.

Уличные протесты в Иране не стихают на протяжении двух месяцев.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın üç rəsmisinə sanksiya tətbiq edib

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