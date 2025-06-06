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США ввели санкции против судей МУС

США ввели санкции против судей МУС США ввели санкции в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) из-за "неправомерных действий" в отношении американских военнослужащих и руководства Израиля.
Другие страны
6 июня 2025 г. 04:38
США ввели санкции против судей МУС

США ввели санкции в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) из-за "неправомерных действий" в отношении американских военнослужащих и руководства Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, размещенном на сайте Госдепа.

Из документа следует, что санкции введены в отношении судей МУС из Уганды, Перу, Бенина и Словении.

"Эти лица принимали прямое участие в попытках МУС провести расследование, задержать, арестовать или подвергнуть преследованию граждан США и Израиля без согласия на то США или Израиля", - пояснил Рубио, напомнив, что ни одна, ни другая страна не ратифицировала Римский статут 1998 года.

В пояснительной записке, распространенной пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, указывается, что санкции в отношении судей МУС введены, в частности, за расследование деятельности американских военнослужащих в Афганистане, а также в связи с выдачей ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin hakimlərinə sanksiyalar tətbiq edib

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