США ввели санкции против судей МУС

США ввели санкции в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) из-за "неправомерных действий" в отношении американских военнослужащих и руководства Израиля.

США ввели санкции в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) из-за "неправомерных действий" в отношении американских военнослужащих и руководства Израиля.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, размещенном на сайте Госдепа.

Из документа следует, что санкции введены в отношении судей МУС из Уганды, Перу, Бенина и Словении.

"Эти лица принимали прямое участие в попытках МУС провести расследование, задержать, арестовать или подвергнуть преследованию граждан США и Израиля без согласия на то США или Израиля", - пояснил Рубио, напомнив, что ни одна, ни другая страна не ратифицировала Римский статут 1998 года.

В пояснительной записке, распространенной пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, указывается, что санкции в отношении судей МУС введены, в частности, за расследование деятельности американских военнослужащих в Афганистане, а также в связи с выдачей ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.