О нас

США ввели санкции против структур, действующих в интересах Ирана и хуситов

США ввели санкции против структур, действующих в интересах Ирана и хуситов Власти США ввели санкции против физических и юридических лиц, а также судов, которые якобы связаны с сирийской компанией Al-Qatirji и участвуют в продаже нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции и мятежного йеменского движения "Анса
Другие страны
14 ноября 2024 г. 23:09
США ввели санкции против структур, действующих в интересах Ирана и хуситов

Власти США ввели санкции против физических и юридических лиц, а также судов, которые якобы связаны с сирийской компанией Al-Qatirji и участвуют в продаже нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции и мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"США сегодня внесли в санкционные списки или отнесли к заблокированной собственности 26 физических и юридических лиц, а также судов, входящих в сеть, связанную с сирийской компанией Al-Qatirji. Она поддерживает связи с КСИР и хуситами, в отношении которых действуют санкции США", - отмечается в документе.

В заявлении Минфина США утверждается, что Al-Qatirji позволила КСИР получить лишь в этом году доходы на сотни миллионов долларов, а также иметь доступ к ним. По версии ведомства, компания получает средства от продажи иранской нефти Сирии и КНР. Она якобы "предоставляет ежемесячно миллионы долларов хуситам, осознанно финансируя осуществляемые ими атаки".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi