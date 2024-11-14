США ввели санкции против структур, действующих в интересах Ирана и хуситов

Власти США ввели санкции против физических и юридических лиц, а также судов, которые якобы связаны с сирийской компанией Al-Qatirji и участвуют в продаже нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции и мятежного йеменского движения "Анса

Власти США ввели санкции против физических и юридических лиц, а также судов, которые якобы связаны с сирийской компанией Al-Qatirji и участвуют в продаже нефти в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции и мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"США сегодня внесли в санкционные списки или отнесли к заблокированной собственности 26 физических и юридических лиц, а также судов, входящих в сеть, связанную с сирийской компанией Al-Qatirji. Она поддерживает связи с КСИР и хуситами, в отношении которых действуют санкции США", - отмечается в документе.

В заявлении Минфина США утверждается, что Al-Qatirji позволила КСИР получить лишь в этом году доходы на сотни миллионов долларов, а также иметь доступ к ним. По версии ведомства, компания получает средства от продажи иранской нефти Сирии и КНР. Она якобы "предоставляет ежемесячно миллионы долларов хуситам, осознанно финансируя осуществляемые ими атаки".