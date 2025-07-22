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США ввели санкции против сети по контрабанде нефти, связанной с йеменскими хуситами

США ввели санкции против сети по контрабанде нефти, связанной с йеменскими хуситами Министерство финансов США ввело санкции против двух физических и пяти юридических лиц, причастных к контрабанде нефтепродуктов и отмыванию денег в интересах движения хуситов.
Другие страны
22 июля 2025 г. 19:39
США ввели санкции против сети по контрабанде нефти, связанной с йеменскими хуситами

Министерство финансов США ввело санкции против двух физических и пяти юридических лиц, причастных к контрабанде нефтепродуктов и отмыванию денег в интересах движения хуситов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, ограничения затронули компании и лица, действующие на территории Йемена и ОАЭ.

По данным ведомства, подпавшие под рестрикции структуры являются одними из крупнейших импортеров нефтепродуктов, обеспечивающих хуситов доходами и доступом к международной финансовой системе.

"Хуситы сотрудничают с корыстными бизнесменами, чтобы извлекать огромную прибыль из импорта нефти и поддерживать свою террористическую деятельность. Эти теневые сети - основа террористической машины хуситов. Минфин США продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы пресекать такие схемы", - заявил замминистра финансов США Майкл Фолкендер.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ husilərlə əlaqəli neft qaçaqmalçılığı şəbəkəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edir

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