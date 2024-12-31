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США ввели санкции против ряда разведструктур России и Ирана

США ввели санкции против ряда разведструктур России и Ирана Минфин США ввел санкции в отношении базирующегося в Тегеране иранского Центра когнитивных разработок, российского некоммерческого фонда "Центр геополитических экспертиз" и двух граждан РФ.
Другие страны
31 декабря 2024 г. 21:29
США ввели санкции против ряда разведструктур России и Ирана

Минфин США ввел санкции в отношении базирующегося в Тегеране иранского Центра когнитивных разработок, российского некоммерческого фонда "Центр геополитических экспертиз" и двух граждан РФ.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Под рестрикции подпал директор упомянутого аналитического центра Валерий Коровин. Кроме того, в американский черный список на основании "акта Магнитского" была внесена Олеся Менделеева.

В документе отмечается, что Коровин и возглавляемый им Центр геополитических экспертиз были внесены в санкционный список за "связи с ГРУ", а также за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2024 году.

В разъяснении Госдепартамента указывается, что Менделеева подпала под санкции за участие в судебном процессе над бывшим муниципальным депутатом Красносельского округа Москвы Алексеем Гориновым. В июле 2022 года она приговорила его к 7 годам лишения свободы по делу "о дискредитации российской армии".

Иранский Центр когнитивных разработок попал под вторичные санкции за связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

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