США ввели санкции против ряда китайских структур

Власти США ввели санкции против китайских структур в связи с тем, что они якобы передавали Пакистану оборудование и технологии, касающиеся разработки баллистических ракет.

Власти США ввели санкции против китайских структур в связи с тем, что они якобы передавали Пакистану оборудование и технологии, касающиеся разработки баллистических ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство принимает меры против пяти структур и одного физического лица, причастных к распространению баллистических ракет и связанного с ракетами оборудования, а также технологий, оборот которых регулируется.

Согласно информации, санкции вводятся в отношении китайских фирм Hubei Huachangda Intelligent Equipment Company, Universal Enterprise Limited и Lontek, а также института в Китае, занимающегося автоматизацией в сфере машиностроения.

Кроме того, по данным Госдепа, рестрикции вводятся в отношении фирмы Innovative Equipment в Пакистане.