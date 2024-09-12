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США ввели санкции против ряда китайских структур

США ввели санкции против ряда китайских структур Власти США ввели санкции против китайских структур в связи с тем, что они якобы передавали Пакистану оборудование и технологии, касающиеся разработки баллистических ракет.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 21:15
США ввели санкции против ряда китайских структур

Власти США ввели санкции против китайских структур в связи с тем, что они якобы передавали Пакистану оборудование и технологии, касающиеся разработки баллистических ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство принимает меры против пяти структур и одного физического лица, причастных к распространению баллистических ракет и связанного с ракетами оборудования, а также технологий, оборот которых регулируется.

Согласно информации, санкции вводятся в отношении китайских фирм Hubei Huachangda Intelligent Equipment Company, Universal Enterprise Limited и Lontek, а также института в Китае, занимающегося автоматизацией в сфере машиностроения.

Кроме того, по данным Госдепа, рестрикции вводятся в отношении фирмы Innovative Equipment в Пакистане.

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