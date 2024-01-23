США ввели санкции против россиянина, обвиняемого в хакерстве

США совместно с Великобританией и Австралией ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, которого обвиняют во взломе баз данных крупнейшей медицинской страховой компании Medibank.

США совместно с Великобританией и Австралией ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, которого обвиняют во взломе баз данных крупнейшей медицинской страховой компании Medibank.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в координации с Австралией и Великобританией внесло в связанный с кибербезопасностью список россиянина Александра Ермакова, сыгравшего ключевую роль в кибератаке на Medibank в 2022 году", - говорится в заявлении.

Впервые о кибератаке на серверы компании Medibank стало известно 14 октября 2022 года, однако тогда страховщик скрыл информацию о том, что хакерам удалось похитить личные данные застрахованных компанией людей, а также значительную часть конфиденциальных медицинских сведений.

Позднее завладевшие личными данными клиентов Medibank потребовали выкуп, и компании пришлось подтвердить факт кражи данных, а также признать, что в результате хакерской атаки, ущерб от которой оценивается в $20 млн, пострадали 9,7 млн клиентов.