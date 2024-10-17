США ввели санкции против пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть

Минфин США объявил о санкциях в отношении пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты.

Минфин США объявил о санкциях в отношении пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в пресс-релизе OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

По данным ведомства, выручка от продажи этих нефтепродуктов идут, в том числе, на финансирование хуситов и их атак на Ближнем Востоке. В частности, финансируются хуситские атаки ракетами и БПЛА по территории Израиля, а также по коммерческим судам, проходящим через Красное море.

"Хуситы по-прежнему полагаются на международную сеть Саида аль-Джамаля (финансист хуситов, связанный с КСИР - ред.) и его посредников для транспортировки и продажи иранской нефти для продолжения своей кампании насилия. Минфин США по-прежнему намерен использовать все доступные инструменты для пресечения этого ключевого источника незаконных доходов, который позволяет хуситам дестабилизировать ситуацию", - приводятся в сообщении слова и.о. замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смита.