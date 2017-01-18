США ввели санкции против президента Республики Сербской

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Минфин США объявил о введении санкций против президента Республики Сербской Милорада Додика.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

В ведомстве уточняют, что данное решение было принято на основании исполнительного указа, позволяющего "вводить санкции против лиц и организаций, которые подрывают или могут подорвать рамочное мирное соглашение от 1995 года", известное, как Дейтонские соглашения. По мнению Минфина, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа.

"Милорад Додик представляет собой значительную угрозу для суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Сегодняшнее решение подчеркивает приверженность США Дейтонским соглашениям и подкрепляет международные усилия, направленные на европейскую интеграцию страны", - отметил Джон Смит, исполняющий обязанности профильного отдела Минфина по контролю за зарубежными активами.