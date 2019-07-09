США ввели санкции против представителя "Хезболлах" и ливанских политиков

США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении минфина США.

В списке три имени: представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах".