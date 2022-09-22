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США ввели санкции против полиции нравов Ирана

США ввели санкции против полиции нравов Ирана Соединенные Штаты ввели санкции против полиции нравов Ирана в связи с гибелью иранки Махсы Амини, умершей на прошлой неделе после задержания.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 19:19
США ввели санкции против полиции нравов Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против полиции нравов Ирана в связи с гибелью иранки Махсы Амини, умершей на прошлой неделе после задержания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

В заявлении отмечается, что санкции в отношении полиции нравов вводятся "за злоупотребления и насилие над иранскими женщинами, а также нарушения прав мирных протестующих в Иране". "Полиция нравов несет ответственность за недавнюю гибель 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и арестована за то, что она якобы неправильным образом носила хиджаб", - заявили в американском Минфине.

Санкции были введены также в отношении главы полиции нравов и других официальных лиц.

Также США ввели санкции против командующего Сухопутными войсками Ирана генерала Киюмарса Хейдари. Кроме него, под санкции подпали еще пять физических лиц.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın əxlaq polisinə sanksiya tətbiq edib

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