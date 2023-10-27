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США ввели санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР

США ввели санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР США ввели санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР, в связи с атакой на Израиль.
Другие страны
27 октября 2023 г. 14:25
США ввели санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР

США ввели новые санкции в отношении нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР, в связи с атакой на Израиль.

Как передает Report, об этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо написал в социальной сети "X".

"Сегодня министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении новых активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и лиц, способствующих уклонению от санкций. Эти действия подчеркивают нашу приверженность принятию мер по пресечению доступа ХАМАС к финансовым средствам", -сообщил он.

Отметим, что это второй пакет санкций США в отношении "ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС".

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Версия на английском языке US imposes sanctions against several individuals associated with Hamas and IRGC

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