США ввели санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР

США ввели санкции против нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР, в связи с атакой на Израиль.

США ввели новые санкции в отношении нескольких лиц, связанных с ХАМАС и иранским КСИР, в связи с атакой на Израиль.

Как передает Report, об этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо написал в социальной сети "X".

"Сегодня министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении новых активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и лиц, способствующих уклонению от санкций. Эти действия подчеркивают нашу приверженность принятию мер по пресечению доступа ХАМАС к финансовым средствам", -сообщил он.

Отметим, что это второй пакет санкций США в отношении "ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС".