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США ввели санкции против начальника колонии, где умер Навальный

США ввели санкции против начальника колонии, где умер Навальный Соединенные Штаты ввели санкции против полковника Вадима Калинина, начальника колонии, где скончался Алексей Навальный.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 19:25
США ввели санкции против начальника колонии, где умер Навальный

Соединенные Штаты ввели санкции против полковника Вадима Калинина, начальника колонии, где скончался Алексей Навальный.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается на сайте Минфина США.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся конфликтом в Украине и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, меры коснутся лиц, уклоняющихся от выполнения санкций.

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Версия на английском языке US imposes sanctions on head of penal colony where Russia's Navalny died

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