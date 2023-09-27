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США ввели санкции против международной сети по производству беспилотников в Иране

США ввели санкции против международной сети по производству беспилотников в Иране США 27 сентября, ввели санкции против транснациональной сети, которая помогает с производством дронов в Иране.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 23:16
США ввели санкции против международной сети по производству беспилотников в Иране

США ввели санкции против транснациональной сети, которая помогает с производством дронов в Иране.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против пяти юридических и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они участвуют в закупке важных деталей для иранской программы беспилотных летательных аппаратов одностороннего нападения.

Эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку закупки Организацией джихада самодостаточности аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции серводвигателей, которые используют в дронах типа "шахед".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İranın dron istehsalına yardımçı olan beynəlxalq şəbəkəyə sanksiyalar tətbiq edib

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