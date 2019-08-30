США ввели санкции против ливанского банка

Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что ограничения против финансовой организации были введены за оказание финансовой помощи ливанскому шиитскому движению «Хезболла», находящемуся в американском чёрном списке. При этом страховые компании подпали под санкции, так как, по мнению Вашингтона, связаны с данным банком.

Также в соответствующем документе указывается, что в чёрный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана за причастность к деятельности контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС.