США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС

Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении девяти лиц и одной компании, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.

Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении девяти лиц и одной компании, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном документе ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 10 ключевых членов, боевиков и финансовых посредников, связанных с террористической группировкой ХАМАС, в секторе Газа и других местах, включая Судан, Алжир и Катар", - говорится в сообщении Минфина США.

В санкционный список попали граждане Иордании, Палестины, Египта и Судана, а также компания Buy Cash Money and Money Transfer.