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США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС

США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении девяти лиц и одной компании, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
18 октября 2023 г. 18:48
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС

Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении девяти лиц и одной компании, которые связаны с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном документе ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 10 ключевых членов, боевиков и финансовых посредников, связанных с террористической группировкой ХАМАС, в секторе Газа и других местах, включая Судан, Алжир и Катар", - говорится в сообщении Минфина США.

В санкционный список попали граждане Иордании, Палестины, Египта и Судана, а также компания Buy Cash Money and Money Transfer.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ HƏMAS-la əlaqəli şəxslərə və bir şirkətə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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