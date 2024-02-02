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США ввели санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА и ракет

США ввели санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА и ракет США ввели санкции в отношении некоторых компаний, оказывающих поддержку Ирану в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 21:08
США ввели санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА и ракет

США ввели санкции в отношении некоторых компаний, оказывающих поддержку Ирану в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США.

Как отмечается в документе, санкции вводятся в отношении четырех базирующихся в Иране и Гонконге фирм, занимающихся, по версии Вашингтона, поставками материалов и технологий группам компаний, внесенных ранее в санкционные списки за деятельность, направленную на развитие ракетной программы Ирана. Кроме того, ограничения введены в отношении компании из Гонконга, занимавшейся продажей иранских товаров на сотни миллионов долларов, прибыль от которых получал Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон заявил, что "продолжающееся распространение Ираном современных вооружений, включая беспилотники и ракеты, используемые для ударов по военным США, представляет серьезную угрозу стабильности" на Ближнем Востоке.

США также ввели санкции в отношении шести представителей киберподразделения КСИР, ответственных за серию атак против критической инфраструктуры Соединенных Штатов и других стран. Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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