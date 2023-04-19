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США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану закупать электронику для БПЛА

США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану закупать электронику для БПЛА Власти США ввели санкции в отношении шести юридических и одного физического лица, оказывающих, по утверждению Вашингтона, поддержку Ирану в закупках электроники, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вооружений.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 19:39
США ввели санкции против компаний, помогающих Ирану закупать электронику для БПЛА

Власти США ввели санкции в отношении шести юридических и одного физического лица, оказывающих поддержку Ирану в закупках электроники, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вооружений.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном в среду.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело рестрикции в отношении шести структур и одного лица, входящих в сеть, которая оказывала содействие Ирану в приобретении электронных компонентов для его оказывающих дестабилизирующее влияние военных программ, включая те, которые применяются при производстве БПЛА", — отмечается в документе.

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Версия на английском языке US sanctions procurement network supporting Iran's UAV and military programs

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