США ввели санкции против компаний из Гонконга, Индии и Китая

Госдепартамент США ввел санкции в отношении зарегистрированных в Гонконге, Индии и материковом Китае компаний за сотрудничество с "Новатэк" по проекту "Арктик СПГ - 2".

Госдепартамент США ввел санкции в отношении зарегистрированных в Гонконге, Индии и материковом Китае компаний за сотрудничество с "Новатэк" по проекту "Арктик СПГ - 2".

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

За производство и поставки оборудования для проекта под рестрикции попала китайская Zhoushan Wison. Кроме того, за логистические услуги для проекта в санкционный список была включена гонконгская Hong Kong Yaqing Shipping.

Также под рестрикции подпали зарегистрированные в Индии операторы СПГ-танкеров Skyhart Management Services Private Limited и Avision Shipping Services Private Limited.