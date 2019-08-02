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США ввели санкции против командующих спецназом полиции и военной контрразведкой Венесуэлы

США ввели санкции против командующих спецназом полиции

Соединенные Штаты ввели санкции против командующих полицейским спецназом и военной контрразведкой Венесуэлы, обвинив их в причастности к нарушениям прав человека. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты вводят санкции в отношении Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы, командующего специальными силами полиции Венесуэлы, и Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы, командующего военной контрразведкой, за их причастность к серьезным нарушениям прав человека", - говорится в документе.

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