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США ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group

США ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group Министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся в Пекине компании Integrity Technology Group за предполагаемые кибератаки.
Другие страны
3 января 2025 г. 21:39
США ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group

Министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся в Пекине компании Integrity Technology Group за предполагаемые кибератаки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По данным ведомства, Integrity Technology Group является крупным государственным подрядчиком Китая, имеющим связи с Министерством государственной безопасности КНР.

В документе утверждается, что компания предоставляет услуги структурам министерств госбезопасности и общественной безопасности КНР.

Согласно заявлению Госдепа, компания Integrity Technology Group связана с деятельностью хакерской группировки Flax Typhoon. Отмечается, что компания якобы действовала по указанию правительства КНР, ее целью была критически важная инфраструктура в США и за пределами страны.

Напомним, что в сентябре директор ФБР Кристофер Рей утверждал, что работающая на правительство КНР хакерская группировка Flax Typhoon смогла взломать "сотни тысяч" электронных устройств на территории США. Посольство КНР в Вашингтоне в ответ заявило, что США бездоказательно обвиняют Китай в кибератаках.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Çin şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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