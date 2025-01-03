США ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group

Министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся в Пекине компании Integrity Technology Group за предполагаемые кибератаки.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении базирующейся в Пекине компании Integrity Technology Group за предполагаемые кибератаки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По данным ведомства, Integrity Technology Group является крупным государственным подрядчиком Китая, имеющим связи с Министерством государственной безопасности КНР.

В документе утверждается, что компания предоставляет услуги структурам министерств госбезопасности и общественной безопасности КНР.

Согласно заявлению Госдепа, компания Integrity Technology Group связана с деятельностью хакерской группировки Flax Typhoon. Отмечается, что компания якобы действовала по указанию правительства КНР, ее целью была критически важная инфраструктура в США и за пределами страны.

Напомним, что в сентябре директор ФБР Кристофер Рей утверждал, что работающая на правительство КНР хакерская группировка Flax Typhoon смогла взломать "сотни тысяч" электронных устройств на территории США. Посольство КНР в Вашингтоне в ответ заявило, что США бездоказательно обвиняют Китай в кибератаках.