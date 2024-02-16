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США ввели санкции против йеменских мятежников-хуситов

США ввели санкции против йеменских мятежников-хуситов Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
Другие страны
16 февраля 2024 г. 21:09
США ввели санкции против йеменских мятежников-хуситов

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из документов, опубликованных на сайте американского Минфина.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

17 января Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении хуситов, решение вступило в силу спустя 30 дней.

"Внесение в санкционный список вступило в силу 16 февраля 2024 года и обусловлено тем, что "Ансар Аллах" продолжает совершать нападения на международные суда в Красном море и Персидском заливе, а также наносить удары по военным силам, размещенным в регионе для обеспечения безопасности коммерческого судоходства", - пояснили в Минфине. Там подчеркнули, что рестрикции вводятся не в отношении Йемена, а исключительно против мятежного движения.

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