США ввели санкции против иранской компании и ее сотрудников

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство финансов США.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список шесть иранских физических лиц и одно иранское юридическое лицо за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года в США", - говорится в заявлении ведомства.