США ввели санкции против иранского фонда

Минфин США ввел санкции против иранского религиозного фонда 15 Khordad Foundation.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщается на официальном сайте ведомства.
"Следующая организация была добавлена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США: 15 Khordad Foundation", - говорится в сообщении.
В 1988 году 15 Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство писателя Салмана Рушди в размере 2 млн долларов, а впоследствии неоднократно повышал эту сумму.