США ввели санкции против иранского фонда

Минфин США ввел санкции против иранского религиозного фонда 15 Khordad Foundation.

Минфин США ввел санкции против иранского религиозного фонда 15 Khordad Foundation.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следующая организация была добавлена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США: 15 Khordad Foundation", - говорится в сообщении.

В 1988 году 15 Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство писателя Салмана Рушди в размере 2 млн долларов, а впоследствии неоднократно повышал эту сумму.