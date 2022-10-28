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США ввели санкции против иранского фонда

США ввели санкции против иранского фонда Минфин США ввел санкции против иранского религиозного фонда 15 Khordad Foundation.
Другие страны
28 октября 2022 г. 19:46
США ввели санкции против иранского фонда

Минфин США ввел санкции против иранского религиозного фонда 15 Khordad Foundation.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следующая организация была добавлена в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США: 15 Khordad Foundation", - говорится в сообщении.

В 1988 году 15 Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство писателя Салмана Рушди в размере 2 млн долларов, а впоследствии неоднократно повышал эту сумму.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İran fonduna sanksiyalar tətbiq edib
Версия на английском языке US imposes sanctions on Iranian foundation

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