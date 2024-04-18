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США ввели санкции против иранских физлиц и юрлиц, связанных с производством БПЛА

США ввели санкции против иранских физлиц и юрлиц, связанных с производством БПЛА Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении Ирана.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 17:53
США ввели санкции против иранских физлиц и юрлиц, связанных с производством БПЛА

Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера.

"Министерство финансов США вводит санкции в отношении 16 физических и 2 юридических лиц, которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, действующих от имени Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), его подразделения по производству БПЛА Kimia Part Sivan Company и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке US slaps new sanctions on Iran’s drone program
Версия на азербайджанском языке ABŞ İrana qarşı sanksiyaları genişləndirib

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